Зеленский передал Мининфраструктуры авиапредприятие и недостроенный терминал в аэропорту «Борисполь»
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Президент Владимир Зеленский передал в управление Министерству инфраструктуры государственное авиационное предприятие «Украина» и недостроенный терминал в аэропорту «Борисполь».
Об этом говорится в указе главы государства на сайте Офиса президента.
Как отмечается, изъять объекты из-под контроля Государственного управления делами предлагало именно Мининфраструктуры.
Кабинет министров и Госуправление делами должны обеспечить передачу объектов государственной собственности в установленном порядке.
Указ вступил в силу 10 декабря.
- 1 июля Наблюдательный совет Международного аэропорта «Борисполь» (Киев) по результатам конкурса на должность генерального директора определил победителем Алексея Дубревского, который последние два года был директором аэропорта «Запорожье».
- В прошлом году тогдашний глава аэропорта Павел Рябикин заявлял, что аэропорт «Борисполь» из-за противоэпидемических ограничений «потерял» около трети авиакомпаний, а загруженность рейсов значительно упала. Также он говорил о возможности банкротства аэропорта. В целом в 2020 году пассажиропоток аэропорта «Борисполь» из-за коронакризиса упал до уровня 2009 года.
- В августе Фонд госимущества решил сдать в аренду терминал С аэропорта «Борисполь».