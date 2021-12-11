Зеленский передал Мининфраструктуры авиапредприятие и недостроенный терминал в аэропорту «Борисполь»

Новости

Facebook / Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Президент Владимир Зеленский передал в управление Министерству инфраструктуры государственное авиационное предприятие «Украина» и недостроенный терминал в аэропорту «Борисполь».

Об этом говорится в указе главы государства на сайте Офиса президента.

Как отмечается, изъять объекты из-под контроля Государственного управления делами предлагало именно Мининфраструктуры.

Кабинет министров и Госуправление делами должны обеспечить передачу объектов государственной собственности в установленном порядке.

Указ вступил в силу 10 декабря.