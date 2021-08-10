Фонд госимущества решил сдать в аренду терминал аэропорта «Борисполь»

Фонд государственного имущества решил сдать в аренду территорию терминала «С» Международного аэропорта «Борисполь».

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

17 августа состоится онлайн-аукцион. Стартовая цена объекта составляет 127 588 грн в месяц, а срок аренды — 5 лет. Общая площадь объекта — более 3 тысяч кв. м. Из них здание терминала «С» занимает 1,2 тыс. кв. м, а часть объекта «Дорога и площадка возле терминала «С» — 1,8 тыс. кв. м.

Отмечается, что актив находится в удовлетворительном техническом состоянии, после ремонта. Есть электричество (60 кВт), водоснабжение, канализация и отопление, а также пожарная сигнализация. Также подключены счетчик на тепло, вентиляция, кондиционирование и коммуникации — телефон и интернет.