NBC: США отложили предоставление военной помощи Украине на $200 млн
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
США затягивают передачу Украине согласованной военной помощи на сумму в $200 миллионов. Администрация президента Джо Байдена хочет повлиять на президента РФ Владимира Путина дипломатическим путем.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал NBC.
В последние месяцы Украина получила от США ряд военной помощи, в том числе 9 декабря в Украину прибыли еще 30 ракетных установок Javelin и 180 ракет к ним.
Однако значительную часть оружия на общую сумму в $200 млн администрация Байдена решила «придержать», чтобы договориться с Путиным с помощью дипломатии.
По данным трех источников издания, в США за последние недели подготовили масштабный пакет военной помощи Украине, но до сих пор затягивают ее передачу, несмотря на неоднократные призывы со стороны украинских властей. Еще один источник отметил, что у США есть и значительно больший пакет помощи на случай российского вторжения.
Задержку поставок источники связывают с желанием Вашингтона достичь деэскалации ситуации дипломатическим путем. Пакет помощи на $200 млн готов уже по меньшей мере три-четыре недели. Ожидалось, что Байден утвердит его на прошедшей неделе, но в США решили этот вопрос отложить.
В ходе визита в США министра обороны Алексея Резникова Украина просила предоставить системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, боеприпасы и радиолокационные системы. США сначала ответили на это предложение утвердительно, но так и не оказали помощь.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- 9 декабря Владимир Зеленский провел разговор с Джо Байденом. Президенты обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ и скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе. В Белом доме назвали разговор «очень теплым», он длился 90 минут.
- Кроме того, 9 декабря состоялось заседание ТКГ по Донбассу, на котором Россия отклонила все инициативы украинской делегации. Украина призвала возобновить работу всех КПВВ, существующих вдоль линии столкновения, открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья и доработать план разминирования. Также украинская сторона предложила утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.