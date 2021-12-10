Байден обговорил угрозы со стороны России с «Бухарестской девяткой». США поддержат восточный фланг НАТО

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The Washington Post / Contributor

Президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами «Бухарестской девятки», в ходе которых обсудил ситуацию на российско-украинской границе и угрозы со стороны России.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров.

Главам стран восточного фланга НАТО Байден заявил о приверженности коллективной защите и «священной преданности» статье 5 договора НАТО об обороне. Согласно ей, вооруженное нападение на одну из стран Альянса считаться нападением на всех членов НАТО.

Говоря об угрозе нового вторжения войск РФ в Украину, глава США заявил о необходимости иметь «единую, подготовленную и решительную позицию НАТО» для коллективной защиты союзников.

После переговоров с Байденом президент Эстонии Алар Карис в интервью ERR рассказал, что США поддержат восточный фланг НАТО при необходимости. Лидерам девяти стран Байден пообещал дать ответ, в том числе военный, на любой недружественный шаг со стороны России.

«Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО», — сказал Карис.