Зеленский и Байден обсудили эскалацию российских войск на границе с Украиной

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили наращивание Россией войск около восточной границы с Украиной.

«Президент Соединенных Штатов проинформировал меня о содержании своих переговоров с Путиным. Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и затронули развитие внутренних реформ в Украине», — отметил президент Зеленский в Twitter.

Дополнительную информацию о содержании разговора обнародовал Офис президента в коротком релизе. Там говорится, что ключевым вопросом переговоров стала ситуация с безопасностью вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования.

Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и мы готовы обсуждать их в разных форматах.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае агрессии России против Украины.

«Президент Байден очень четко сказал, что любые решения о членстве Украины в НАТО зависят исключительно от воли украинского народа», — подчеркнул Ермак, добавив, что разговор длился полтора часа.

По словам главы ОП, Украина не намерена нападать на кого-либо, наоборот — настаивает на полном прекращении огня на Донбассе.

Также в релизе сказано, что главы государств обсудили пути финансовой и политической поддержки Украины в противодействии продолжающейся гибридной агрессии. Кроме того, Зеленский выразил опасения по поводу запуска «Северного потока — 2».

Напомним, 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.