В Италии суд окончательно оправдал нацгвардейца Виталия Маркива по делу о гибели фоторепортера Роккелли
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, оставив в силе приговор суда предыдущей инстанции. Апелляционные жалобы подали Генеральная прокуратура Милана и семья фоторепортера Роккелли.
Об этом сам Маркив сообщил в Instagram.
«Сегодня поставлена точка. Мы выиграли в Кассационном решении! Все иски были отвергнуты. Благодарю всех причастных! Это наша общая победа. Правда, всегда побеждает», — отметил нацгвардеец.
- Суд итальянского города Павия 12 июля 2019 года приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского журналиста Андреа Роккелли. В мае 2014 года возле горы Карачун под Славянском в результате обстрела погибли Роккелли и российский переводчик Андрей Миронов. Прокурор выстроил обвинение на показаниях одного свидетеля, которого зовут Уильям Рогелон. Это журналист, который тоже был с Роккелли, но выжил.
- Украина подала апелляцию на приговор итальянского суда. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о наличии ряда доказательств, подтверждающих невиновность Маркива.
- 3 ноября Миланский апелляционный суд оправдал Виталия Маркива. Уже на следующий день он прилетел в Украину. Виталий пробыл в итальянской тюрьме 3 года и 4 месяца.