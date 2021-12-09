Суд разрешил певице Бритни Спирс подписывать финансовые документы — впервые за 13 лет

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В США судья Верховного суда Лос-Анджелеса дала поп-звезде Бритни Спирс возможность подписывать документы на управление ее состоянием, которое оценивается в $60 миллионов. Она из-за опеки не могла этого делать 13 лет.

Об этом сообщает Forbes.

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт подал ходатайство о том, что его подзащитная способна подписывать финансовые документы сама как «независимая женщина, которая не находится под опекой». Судья Бренда Пенни удовлетворила ходатайство.

Бритни Спирс заберет «бухгалтерский руль» у Джона Забела, который временно контролировал ее имущество после того, как в сентябре отца певицы Джеймса Спирса лишили опекунства над ней.

Опекунство над Бритни Спирс было разделено на две части: над имуществом и финансами, а также над ее личностью. С 2008 года за обе части отвечал отец Джеймс, но в 2019 году он перестал быть личным опекуном по состоянию здоровья. На Netflix есть фильм об опеке под названием «Бритни против Спирса».

13 августа стало известно, что Джеймс Спирс решил отказаться от попечительства над своей дочерью, 30 сентября суд забрал у него это попечительство, а 13 ноября Верховный суд города Лос-Анджелес подтвердил это решение.