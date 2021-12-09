Защитные маски и COVID-паспорта: в Британии правительство объявило о «плане Б» для борьбы с коронавирусом

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Правительство Великобритании из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» решило вернуть ряд карантинных ограничений. В стране с лета почти не было карантина из-за высокого уровня вакцинации.

Об этом пишет BBC.

По словам премьера Бориса Джонсона, правительство переходит к «плану Б» для сдерживания распространения болезни. Там посоветовали уже с понедельника по возможности максимально перевести работников на дистанционную работу.

Также в стране возвращается обязательность ношения защитной маски в закрытых общественных местах. Отдельно в Британии начнут пользоваться и так называемыми COVID-пропусками, в которых будет содержаться информация о вакцинации или негативном тесте. Они будут обязательны для ночных клубов и мест с большим скоплением людей.

Для людей, контактировавших с зараженными новым штаммом, введут ежедневные тесты вместо того, чтобы сажать их на длительную изоляцию.

Джонсон подчеркнул, что новые карантинные меры не строги, а потому подготовка к празднованию Рождества должна проходить как всегда — но при соблюдении ограничений.