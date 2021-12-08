До конца недели США отправят Украине огнестрельное оружие и боеприпасы — это последняя партия военной помощи

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David B. Gleason / Flickr

До 12 декабря США отправят Украине последнюю партию помощи в сфере безопасности. Речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах.

Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил спикер Минобороны США Джон Кирби.

Он отметил, что в августе 2021 года президент Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на $60 миллионов.

«Финальную часть этого пакета должны доставить в Украину на этой неделе», — сказал Кирби.

С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на $2,5 миллиарда.

Напомним, во вторник, 7 декабря, между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.