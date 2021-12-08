До конца недели США отправят Украине огнестрельное оружие и боеприпасы — это последняя партия военной помощи
- Автор:
- София Телишевская
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David B. Gleason / Flickr
До 12 декабря США отправят Украине последнюю партию помощи в сфере безопасности. Речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах.
Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил спикер Минобороны США Джон Кирби.
Он отметил, что в августе 2021 года президент Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на $60 миллионов.
«Финальную часть этого пакета должны доставить в Украину на этой неделе», — сказал Кирби.
С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на $2,5 миллиарда.
Напомним, во вторник, 7 декабря, между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России, но комментировать его будет после диалога с президентом Джо Байденом, который состоится 9 декабря.
- Великобритания заявила, что РФ совершит стратегическую ошибку в случае вторжения в Украину. Министр иностранных дел королевства Лиз Трасс выразила поддержку обороне, безопасности и энергетической независимости Украины. 9 декабря в Бундестаге состоятся слушания о наращивании войск России на территории Украины.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, во время которого стороны договорились о необходимости «быстрых и серьезных» действий в отношении России в случае усиления агрессии против Украины, а Франция заявила, что Россию ждут «жесткие стратегические последствия», если она продолжит угрожать Украине вторжением.