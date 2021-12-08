Нацсовет назначил проверку телеканала «Перший незалежний» из-за депутата Нестора Шуфрича
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- Костя Андрейковец
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Малолетка Евгений / УНИАН
Нацсовет по телерадиовещанию начал дополнительную проверку из-за изменений в составе собственности ООО «Тайм медиа» (спутниковый телеканал «Перший незалежний»).
Как сообщает пресс-служба Нацсовета, лицензиат не сообщил регулятору об изменении конечного бенефициарного владельца, которым стал народный депутат Нестор Шуфрич, и не сообщил, что в компании произошли изменения в перечне связанных лиц и распределения долей владения компанией.
Телеканал «Перший незалежний» принадлежит ООО «Медиахолдинг новости». Он появился в феврале 2021 года после блокировки «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые попали под санкции.
Регулятор сообщил, что «Медиахолдинг новости» владеют 40 физлиц с долей 1% и еще одно физлицо с долей 60% — Шуфрич. Нардеп возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова, а потому Нацсовет считает, что Шуфрич имеет свой интерес в этой сфере и этом может влиять на его решения.
Также регулятор сообщил, что внеплановая проверка установила, что структура собственности «Тайм медиа» не имеет признаков прозрачности.
- 2 февраля СНБО ввел санкции против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Виктора Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов: 112, ZIK и NewsOne. Козак обжаловал санкции в Верховном суде, а телеканал «112 Украина» обжаловал в Верховном суде указ Зеленского о введении санкций. В итоге каналы заблокировали.
- 24 февраля сотрудники медиахолдинга Тараса Козака стали владельцами львовского канала «Перший незалежний». Его журналисты выразили резкий протест и заявили, что канал куплен незаконно.
- В сентябре Шуфрич сообщил, что приобрел мажоритарную долю телеканала «Перший незалежний».