Компания Pfizer опубликовала предварительные результаты исследования: Три дозы вакцины нейтрализуют вариант коронавируса «Омикрон»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Leon Neal / Staff
Три дозы вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса нейтрализуют стремительно распространяющийся по миру вариант «Омикрон».
Об этом свидетельствуют результаты предварительных лабораторных исследований, опубликованных компанией Pfizer.
По данным исследователей, после третьей дозы вакцины уровень титра антител, нейтрализующих вирус, возрастает в 25 раз по сравнению с двумя дозами против «дикого» или начального и других вариантов COVID-19.
Так, средний геометрический титр (GMT) нейтрализующих антител против варианта «Омикрон» составлял 154 (после трех доз), 398 против варианта «Дельта» (после трех доз) и 155 против начального штамма (после двух доз).
В то же время отмечается, что из-за того, что 80% эпитопов в спаечном белке не подвержены мутациям в варианте «Омикрон», две дозы могут защитить от тяжелого течения заболевания.
Производители вакцины отмечают, что вводить третью дозу вакцины можно людям в возрасте от 18 лет не ранее, чем через 6 месяцев после получения второй дозы. Однако людей с иммунодефицитом бустерной дозой можно прививать уже через 4 недели.
Кроме того, компании продолжают работать над вакциной против варианта «Омикрон» для повышения уровня и продолжительности защиты от него.
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