АМКУ до сих пор не разрешил приватизацию завода «Большевик» в Киеве, хотя государство уже получило деньги

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Wikipedia / Kiyanka

Антимонопольный комитет пока не разрешил покупку «Первого киевского машиностроительного завода» («Большевик») в Киеве. Там отметили, что до сих пор рассматривают повторную заявку, хотя государство уже получило за него деньги.

Об этом в своем Facebook написала глава комитета Ольга Пищанская.

«Антимонопольный комитет еще не выносил решение о поданном повторном заявлении о предоставлении разрешения ООО «Дженерал Коммерс» приобрести контрольный пакет акций АО «Первый киевский машиностроительный завод» («Большевик»). Заявление еще рассматривают», — отметила она.

В то же время она пояснила, что по закону победитель аукциона должен внести средства за приобретенный лот в течение 30 дней, иначе ему будет начисляться пеня. А если инвестор в течение 60 дней не заплатит, это является основанием для расторжения договора.