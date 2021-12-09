В Украине с сегодняшнего дня обязательна вакцинация для работников «Укрпочты», «Укрзалізниці» и социальных служб

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International Monetary Fund / Flickr

В Украине в четверг, 9 декабря, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от ковида обязательна.

На этот раз речь идет о работниках:

учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений;

государственных служащих;

сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).

Работники этих учреждений, которые на 9 декабря не имеют документа о прививке по крайней мере одной дозой, справки о выздоровлении или справки о противопоказаниях к прививке (форма № 028), будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Допуск к работе возобновляется после получения первой прививки.

В Минздраве отметили, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. При допущении невакцинированных к работе руководителя учреждения будут штрафовать на сумму от 34 тысяч гривен.