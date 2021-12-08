В Украине выявили более 9 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — почти 200 тысяч
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Украине за минувшие сутки 7 декабря зафиксировали более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 175 медиков и 809 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за болезни попали 2 998 человек, а 450 больных умерли от осложнений. В то же время 26 804 пациента выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1 519) и Донецкой (723) области.
Также за сутки почти 200 тысяч украинцев вакцинировались от коронавируса. 79 тысяч получили первую дозу, а 120 тысяч — вторую.
- С 7 декабря восемь областей и Киев вышли из «красной» зоны карантина. Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине стабилизируются все показатели — регионы будут постепенно выходить из «красных» зон. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.
- В Украине с 6 декабря заработали новые карантинные правила. Они ужесточили ограничения в «желтых» и «красных» карантинных зонах.