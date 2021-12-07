Комитет парламента США исключил из оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2», но оставил военную помощь Украине

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета страны на 2022 год. В частности, документ содержит пункт о выделении Украине $300 миллионов военной помощи.

Эти средства пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины, говорится в тексте законопроекта.

Согласно законопроекту, $4 миллиарда выделят на европейскую инициативу по сдерживанию агрессии России. Отметим, что после обсуждений предложенную ранее сумму увеличили на $570 миллионов.

Также комитет исключил из оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2».

«Мы рады объявить, что пришли к двупартийному, двухпалатному соглашению по закону о государственной обороне в этом году», — отмечается в заявлении комитета.

Издание Bloomberg сообщает, что в случае открытого вторжения России в Украину Соединенные Штаты будут выступать за полную остановку Германией проекта российского газопровода «Северный поток — 2».