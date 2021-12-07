Комитет парламента США исключил из оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2», но оставил военную помощь Украине
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- София Телишевская
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета страны на 2022 год. В частности, документ содержит пункт о выделении Украине $300 миллионов военной помощи.
Эти средства пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины, говорится в тексте законопроекта.
Согласно законопроекту, $4 миллиарда выделят на европейскую инициативу по сдерживанию агрессии России. Отметим, что после обсуждений предложенную ранее сумму увеличили на $570 миллионов.
Также комитет исключил из оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2».
«Мы рады объявить, что пришли к двупартийному, двухпалатному соглашению по закону о государственной обороне в этом году», — отмечается в заявлении комитета.
Издание Bloomberg сообщает, что в случае открытого вторжения России в Украину Соединенные Штаты будут выступать за полную остановку Германией проекта российского газопровода «Северный поток — 2».
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принять меры, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь для модернизации украинской ГТС.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток – 2» полностью завершили. Газопровод состоит из двух нитей протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 16 ноября Федеральное агентство сетей Германии приостановило сертификацию газопровода. Регулятор отметил, что сертификация оператора «Северного потока — 2» возможна только в том случае, если оператор создан в организационно-правовой форме, соответствующей законодательству Германии. Там добавили, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG не будет менять форму, а создаст для немецкой части газопровода дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии.