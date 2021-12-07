The Guardian: Ученые выявили «скрытую» версию «Омикрона», которую не могут отследить ПЦР-тесты
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ученые из Института генетики Университетского колледжа Лондона открыли скрытый вариант штамма коронавируса «Омикрон», который невозможно отличить от других с помощью лабораторных ПЦР-тестов.
Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечается, «скрытый» вариант впервые выявили среди геномов вируса, полученных в последние дни из Южной Африки, Австралии и Канады, но он уже мог распространиться на другие страны. Исследователи пока не точно не знают, будет ли новая форма «Омикрона» распространяться так же, как и стандартный вариант, поскольку она имеет генетические отличия.
По словам ученых, большинство ПЦР-оборудования ищет три гена вируса, но «Омикрон», как и вариант «Альфа», дают положительный результат только на два из них, что объясняется мутацией в S-гене. Поэтому результаты, показывающие «недостаточность S-гена-мишени», с большой вероятностью указывают на «Омикрон».
В то же время в «скрытом» варианте нет такой мутации, что затрудняет его выявление ПЦР-тестами, потому его можно идентифицировать только с помощью геномного тестирования.
По мнению ученых, хотя «скрытый» вариант является разновидностью «Омикрона», генетически он отличается настолько, что может квалифицироваться как новый штамм.
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