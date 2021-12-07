Руководитель Kyiv Post заявил, что издание возобновит работу 8 декабря

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Kyiv Post

Англоязычная газета Kyiv Post возобновит ежедневное онлайн-освещение новостей 8 декабря.

Об этом в письме заявил ее генеральный директор Люк Шенье, сообщается на странице издания Facebook.

«Мы собрали команду увлеченных и опытных журналистов, разделяющих ценности Kyiv Post и преданность качественной журналистике, которая будет давать исчерпывающие новости, идеи, мнения. Начиная со среды, 8 декабря, мы продолжим нашу миссию — будем обеспечивать международную и внутреннюю аудиторию важным освещением украинских дел и оставаться маяком демократии и объективности», — говорится в письме.

В нем Шенье напомнил, что Kyiv Post приняла решение сделать весь контент бесплатным онлайн для максимально широкой международной аудитории. Он также заявил, что издание уважает решение некоторых пользователей отменить свою подписку после приостановки публикаций 8 ноября. «Возвращение средств началось и продлится до тех пор, пока их не получат все соответствующие подписчики», — подчеркнул он.

Гендиректор также добавил, что в течение 2022—2023 годов планируется запустить несколько новых услуг Kyiv Post на разных языках, в частности на французском, арабском, украинском, немецком и русском.