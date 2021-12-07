Руководитель Kyiv Post заявил, что издание возобновит работу 8 декабря
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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Kyiv Post
Англоязычная газета Kyiv Post возобновит ежедневное онлайн-освещение новостей 8 декабря.
Об этом в письме заявил ее генеральный директор Люк Шенье, сообщается на странице издания Facebook.
«Мы собрали команду увлеченных и опытных журналистов, разделяющих ценности Kyiv Post и преданность качественной журналистике, которая будет давать исчерпывающие новости, идеи, мнения. Начиная со среды, 8 декабря, мы продолжим нашу миссию — будем обеспечивать международную и внутреннюю аудиторию важным освещением украинских дел и оставаться маяком демократии и объективности», — говорится в письме.
В нем Шенье напомнил, что Kyiv Post приняла решение сделать весь контент бесплатным онлайн для максимально широкой международной аудитории. Он также заявил, что издание уважает решение некоторых пользователей отменить свою подписку после приостановки публикаций 8 ноября. «Возвращение средств началось и продлится до тех пор, пока их не получат все соответствующие подписчики», — подчеркнул он.
Гендиректор также добавил, что в течение 2022—2023 годов планируется запустить несколько новых услуг Kyiv Post на разных языках, в частности на французском, арабском, украинском, немецком и русском.
- 8 ноября 2021 года издание Kyiv Post объявило о «временном закрытии». Журналистов эта новость застала врасплох. По их словам, владелец издания одесский бизнесмен Аднан Киван пытался вмешиваться в редполитику, хотел запустить ТВ-канал и увеличить редакцию. Позже журналисты издания выступили с официальным заявлением и отметили, что таким образом владелец пытается избавиться от неудобных журналистов. Также коллектив издания предложил Кивану продать им издание или передать торговую марку Kyiv Post, на что тот ответил отказом. Главный редактор Брайан Боннер уйдет с должности после завершения всех процедур, связанных с закрытием издания.
- Иностранные послы осудили закрытие издания Kyiv Post. Они отметили, что Украина может лишиться его «с последствиями».
- Kyiv Post — старейшая англоязычная еженедельная газета в Украине. Ее в октябре 1995 года основал медиамагнат Джед Санден. Еженедельный тираж издания составлял около 7 тысяч экземпляров.