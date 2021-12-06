США объявили Китаю дипломатический бойкот на Олимпийских играх 2022 года из-за нарушений прав человека
- Автор:
- София Телишевская
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John Walton - PA Images / Contributor / Getty Images
Администрация президента США Джо Байдена решила не направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые будут проходить в Пекине. Такое решение принято из-за нарушений прав человека в Китае.
Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы полностью поддерживаем спортсменов национальной сборной США и будем болеть за них дома. В торжествах Игр мы участвовать не будем… Это признак того, что статус-кво невозможен — отсутствие дипломатической делегации США об этом свидетельствует», — уточнила Псаки.
То есть спортсменам разрешат участвовать в соревнованиях, но дипломатического представительства там не будет, поскольку «США не намерены наказывать спортсменов, которые готовились к соревнованиям».
По словам Псаки, США сообщили о своем решении союзникам, но не призывали их к такому же шагу.
Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. При этом посетить соревнования из-за пандемии COVID-19 смогут только жители материковой части КНР, если они будут соответствовать карантинным требованиям.
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