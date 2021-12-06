Глава Минздрава Виктор Ляшко: В Украине полностью вакцинировано уже 38% взрослого населения

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

В Украине полностью вакцинировано уже 38% взрослого населения и по крайней мере одной дозой — 44,2%.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал на брифинге 6 декабря.

Также в шести регионах страны более 40% населения полностью вакцинировано. Кроме этого, в Украине уже 16 регионов, где по крайней мере одной дозой вакцинировали более 40% взрослых украинцев. Среди лидеров по этому показателю: