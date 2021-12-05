Президента Бразилии будут судить из-за заявления о том, что вакцина от коронавируса может вызвать СПИД
- Автор:
- София Телишевская
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Patricia Monteiro / Bloomberg via Getty Images
Верховный суд Бразилии открыл производство в отношении президента страны Жаира Болсонару из-за его заявлений о том, что вакцины от коронавируса могут увеличивать вероятность заболеть Синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Об этом сообщает BBC.
На брифинге 24 октября Болсонару «высказал предположение, что у полностью вакцинированных против COVID-19 людей СПИД развивается гораздо быстрее, чем ожидалось».
Ученые и медэксперты опровергли такое утверждение, но президент Бразилии, отказавшийся прививаться от COVID-19, уверяет, что он процитировал статью из журнала.
В постановлении суда говорится, что президент Болсонару «использовал методы массового распространения информации в социальных сетях» и это требует дальнейшего расследования. Судья также поручил главному прокурору Бразилии Аугусто Арасу установить, связаны ли заявления президента с группой его сторонников, в отношении которых уже ведется расследование в связи с масштабным продуцированием фейковых новостей.
Следственный комитет Сената Бразилии «рекомендует обвинить президента в преступлениях против человечности из-за 600 тысяч смертей от коронавируса в стране».
- Президент Бразилии Жаир Болсонару публично преуменьшает опасность коронавируса, обещает привиться последним в стране и призывает граждан «не ныть» из-за пандемии. Его уже штрафовали за отсутствие маски и нарушение карантина.
- В сентябре Болсонару не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки. Ему пришлось есть на улице.