Президента Бразилии будут судить из-за заявления о том, что вакцина от коронавируса может вызвать СПИД

Новости

Patricia Monteiro / Bloomberg via Getty Images

Верховный суд Бразилии открыл производство в отношении президента страны Жаира Болсонару из-за его заявлений о том, что вакцины от коронавируса могут увеличивать вероятность заболеть Синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Об этом сообщает BBC.

На брифинге 24 октября Болсонару «высказал предположение, что у полностью вакцинированных против COVID-19 людей СПИД развивается гораздо быстрее, чем ожидалось».

Ученые и медэксперты опровергли такое утверждение, но президент Бразилии, отказавшийся прививаться от COVID-19, уверяет, что он процитировал статью из журнала.

В постановлении суда говорится, что президент Болсонару «использовал методы массового распространения информации в социальных сетях» и это требует дальнейшего расследования. Судья также поручил главному прокурору Бразилии Аугусто Арасу установить, связаны ли заявления президента с группой его сторонников, в отношении которых уже ведется расследование в связи с масштабным продуцированием фейковых новостей.

Следственный комитет Сената Бразилии «рекомендует обвинить президента в преступлениях против человечности из-за 600 тысяч смертей от коронавируса в стране».