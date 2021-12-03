NASA присоединилось к созданию космической станции Orbital Reef
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) присоединились к проекту создания частной космической станции Orbital Reef («Орбитальный риф»).
NASA подписало с создателями Orbital Reef соглашение в рамках своей программы по развитию коммерческих космических станций на околоземной орбите. Программа NASA Commercial LEO Destinations призвана стимулировать, в том числе финансово, создание коммерческих станций до того, как из эксплуатации выведут Международную космическую станцию.
В команду создателей Orbital Reef входят компания Blue Origin Джеффа Безоса, корпорация Boeing, подрядчик Sierra Space, а также компании Redwire Space и Genesis Engineering. Станцию планируют закончить к 2030 году. Она будет работать как «бизнес-парк» для промышленных исследователей, космических туристов, бизнесменов и клиентов. Станция будет оборудована лабораториями, научными и жилыми модулями.
- Ранее компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin сообщили, что построят первую частную космическую станцию к 2027 году. Она получит название Starlab.
- Свою космическую станцию также строит Китай. Ее развернут в 2022 году.