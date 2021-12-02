Кабмин увеличил до 8 миллиардов гривен общую сумму выплат для вакцинированных украинцев

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Кабинет министров Украины на заседании 2 декабря решил увеличить до 8 миллиардов гривен общую сумму, которую с 19 декабря направят на выплаты вакцинированным украинцам. Сначала сумма этого фонда составляла 6 миллиардов гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«На старте программы получение средств будет происходить через приложение «Дія». Практическую помощь людям будут оказывать около 100 очных пунктов поддержки «Дії». Цель программы — поддержать пострадавший из-за пандемии бизнес и простимулировать вакцинацию», — отметил Шмигаль.

Напомним , 15 ноября президент Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки.

Выплачивать средства будут всем вакцинированным, а не только тем, кто сделал прививку после 19 декабря. Тысяча будет приходить на карту: украинцы в приложении «Дія» пройдут верификацию и получат специальную банковскую карту. Те, у кого «Дії» нет, деньги получат другим способом (механизм пока неизвестен). Деньги можно будет потратить в течение 4 месяцев.