За «тысячу от Зеленского» можно будет еще купить книги

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Тысячу гривен, которую с 19 декабря начнут выплачивать за вакцинацию от коронавируса, можно будет потратить также и на приобретение книг – так государство поддержит еще и издателей.

Об этом министр экономики Юлия Свириденко сообщила 2 декабря.

15 ноября президент Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки.

Выплачивать средства будут всем вакцинированным, а не только тем, кто сделал прививку после 19 декабря. Тысяча будет приходить на карту: украинцы в приложении «Дія» пройдут верификацию и получат специальную банковскую карту. Те, у кого «Дії» нет, деньги по-другому получат (механизм пока неизвестен). Деньги можно будет потратить в течение 4 месяцев.