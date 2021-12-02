Компания Tesla официально переехала в Техас. Там ниже налоги

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Американский производитель электромобилей Tesla сообщил Корпорации фондовых бирж США об официальном переезде из штата Калифорния в Техас. Об этом пишет Businnes Insider.

Этот переезд в Остин сближает Tesla с другой компанией Илона Маска — SpaceX. Одним из возможных факторов, который способствовал этому переезду, является тот факт, что Илон Маск собирается сэкономить около $2,5 миллиарда на налогах на прирост капитала. Однако в штате Техас есть свои особенности: законы о франшизе запрещают компании продавать автомобили напрямую клиентам.

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Tesla должна завершить строительство завода Tesla Giga Texas в Остине, где будет работать 5 тысяч рабочих. Он откроется в этом году.

В декабре прошлого года Маск сообщил, что сам перебрался в Техас, где находятся основные операционные мощности другой его компании — SpaceX. В последние годы штат Техас привлекает все больше технологических компаний и стартапов из-за более низких налогов, чем в Калифорнии, и относительно недорогого жилья.