Компания Tesla официально переехала в Техас. Там ниже налоги
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Американский производитель электромобилей Tesla сообщил Корпорации фондовых бирж США об официальном переезде из штата Калифорния в Техас. Об этом пишет Businnes Insider.
Этот переезд в Остин сближает Tesla с другой компанией Илона Маска — SpaceX. Одним из возможных факторов, который способствовал этому переезду, является тот факт, что Илон Маск собирается сэкономить около $2,5 миллиарда на налогах на прирост капитала. Однако в штате Техас есть свои особенности: законы о франшизе запрещают компании продавать автомобили напрямую клиентам.
Tesla должна завершить строительство завода Tesla Giga Texas в Остине, где будет работать 5 тысяч рабочих. Он откроется в этом году.
В декабре прошлого года Маск сообщил, что сам перебрался в Техас, где находятся основные операционные мощности другой его компании — SpaceX. В последние годы штат Техас привлекает все больше технологических компаний и стартапов из-за более низких налогов, чем в Калифорнии, и относительно недорогого жилья.
- В начале ноября 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в истории — его состояние превысило $300 миллиардов. Это произошло после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила триллион долларов.
- В том же месяце, по версии издания Bloomberg, Илон Маск занял первое место в списке «зеленых» миллиардеров. Он владеет $288 миллиардами, из которых 86% приходится на экологический бизнес — на компанию по производству электроавтомобилей Tesla ($247,9 миллиарда). Компания также разрабатывает системы энергосбережения и солнечные крыши.