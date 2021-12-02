На Донбассе погиб украинский военный

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Степанов Анатолий / УНИАН

В зоне проведения Операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает штаб ООС.

«В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя», — заявили в штабе.

За прошедшие сутки российские боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, они дистанционно заминировали окрестности населенного пункта Марьинка, из-за чего получил ранение мирный житель.

В районе Шумов русские наемники вели обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

«Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы», — подчеркнули в штабе.