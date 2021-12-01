Bihus.Іnfo: Во время обысков у Кивы нашли много золота и картин. На одной из них нардеп был изображен в образе Муссолини.
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- Алексей Ярмоленко
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Во время обысков у нардепа Ильи Кивы следователи выявили много наличных денег, золота и картин. На одной из них он был изображен в образе итальянского диктатора, идеолога фашизма Бенито Муссолини.
Об этом идет речь в сюжете Bihus.Іnfo.
В частности, в доме Кивы нашли почти десять слитков золота на общую сумму более миллиона гривен. Также у нардепа нашли наличными свыше 1,1 миллиона гривен, $500 тысяч и еще более 300 тысяч гривен в автомобиле. Всех этих средств в декларации Кивы не было.
Также на фотографиях во время обысков у Кивы было заметно две картины, на которых изображен сам нардеп. Одну из них — ту, где Кива изображен в образе Муссолини — на его день рождения принесла первая заместительница главреда пророссийского издания «Страна.ua» Светлана Крюкова.
Вторую картину тоже продавала Крюкова на своей странице в Facebook. Она не указывала, кто именно ее приобрел, но картину нашли во время обысков у Кивы. На этой картине изображены он, а также лидеры ОПзЖ Виктор Медведчук и Вадим Рабинович в образе героев фильма «Кавказская пленница».
- В июле 2020 года журналисты-расследователи сообщили, что у Кивы есть незадекларированная квартира на улице Лютеранской в центре Киева. Сам нардеп в декларации указал, что живет в однокомнатной квартире на Харьковском массиве, однако соседи уверяют, что никогда его там не видели. По словам Кивы, он получил 1,2 миллиона гривен в год, сдавая в аренду жомовую яму в Полтавской области.
- 13 августа 2021 года Высший антикоррупционный суд конфисковал у Ильи Кивы 1,2 миллиона гривен прибыли от жомовой ямы.
- В конце октября против Кивы возбуждено уголовное производство — из-за видео, в котором нардеп с автоматом в руках заявляет, что является лидером «антифашистского движения» в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.