Боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности Марьинки, ранен местный житель
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- Екатерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
Российские боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности города Марьинка, сбросив боевые осколочные мины с механизмом самоликвидации ПОМ-2.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
По данным украинских военных, в результате минирования ранения получил гражданский местный житель, который в момент взрыва находился за рулем автомобиля УАЗ-469. У него диагностировали осколочное ранение голени, также был поврежден автомобиль.
Как установила наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, боевики дважды выстрелили минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7 со стороны села Трудовское.
Также наемники РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону Авдеевки.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские бойцы открывали ответный огонь, заставив противника прекратить обстрелы.
- За последние две недели боевики во второй раз обстреляли поселок Невельское в Донецкой области, повредив семь жилых домов (во время первого обстрела пострадали девять домов), обстреляли дома мирных жителей в Екатериновке и Новозвановке, а также «накрыли» из минометов украинских пограничников возле пункта пропуска «Марьинка».
- 29 ноября боевики обстреляли из артиллерии окрестности Станицы Луганской, Кондрашовки и Старого Айдара. Ранения получили один гражданский и двое военных. Штаб Операции объединенных сил показал последствия обстрела Станицы Луганской.