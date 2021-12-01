Боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности Марьинки, ранен местный житель

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Sasha Maksymenko / Flickr

Российские боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности города Марьинка, сбросив боевые осколочные мины с механизмом самоликвидации ПОМ-2.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, в результате минирования ранения получил гражданский местный житель, который в момент взрыва находился за рулем автомобиля УАЗ-469. У него диагностировали осколочное ранение голени, также был поврежден автомобиль.

Как установила наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, боевики дважды выстрелили минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7 со стороны села Трудовское.

Также наемники РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону Авдеевки.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские бойцы открывали ответный огонь, заставив противника прекратить обстрелы.