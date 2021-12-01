Госпогранслужба опровергла фейк о «расстреле мигрантов в Чернобыльской зоне»

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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН

Государственная пограничная служба опровергла информацию о якобы расстреле мигрантов, которые прорывались в Украину через Чернобыльскую зону.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

«Никаких обнаружений групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в том числе в районе Чернобыльской зоны не было», — заявили в ведомстве. Также ведомство назвало фейковой видеозапись, на которой изображен «прорыв» с надписью PRILUKI.

Пограничники попросили граждан оставаться сознательными, не распространять информацию фейковых ресурсов и ту, которая используется российской пропагандой.