Госпогранслужба опровергла фейк о «расстреле мигрантов в Чернобыльской зоне»
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- Олег Панфилович
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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН
Государственная пограничная служба опровергла информацию о якобы расстреле мигрантов, которые прорывались в Украину через Чернобыльскую зону.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
«Никаких обнаружений групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в том числе в районе Чернобыльской зоны не было», — заявили в ведомстве. Также ведомство назвало фейковой видеозапись, на которой изображен «прорыв» с надписью PRILUKI.
Пограничники попросили граждан оставаться сознательными, не распространять информацию фейковых ресурсов и ту, которая используется российской пропагандой.
- 18 ноября украинские пограничники задержали 15 мигрантов из стран Ближнего Востока, прибывших из Беларуси.
- 24 ноября на границе с Беларусью началась совместная специальная операция украинских пограничников под названием «Полесье».
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, из-за него пострадали 7 польских силовиков.