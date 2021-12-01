Комедийный боевик «Красное уведомление» стал самым популярным фильмом на Netflix

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Комедийный боевик «Красное уведомление» (Red Notice) стал самым популярным фильмом в истории стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает CNN.

В центре сюжета три героя: агент Интерпола и один из лучших детективов мира Джон Хартли (Дуэйн Джонсон), лихая воровка Сара Блэк (Галь Гадот), которая специализируется на похищении произведений искусства, и легендарный аферист Нолан Бут (Райан Рейнольдс). Блэк подставляет Бута, который теперь вынужден объединить усилия с Хартли, чтобы поймать ее. Сначала фильм снимали для Universal Pictures, но Netflix выкупил его еще в 2019 году.

Фильм принес 328,8 миллионов часов просмотра. Предыдущий рекорд принадлежал американскому ужастику «Птичий короб» 2018 года с 282 миллионами часов просмотра. В настоящее время 50% всех подписчиков Netflix по всему миру пересмотрели «Красное уведомление». Фильм превысил предыдущий рекорд всего через 18 дней после премьеры, в отличие от «Птичьего короба» — ему понадобилось 4 недели.