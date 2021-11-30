МОН отменил решение о присуждении Киве научной степени. Тех, кто это согласовывал, наказали
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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УНИАН
Министерство образования и науки решило не присуждать нардепу от ОПзЖ Илье Киве научную степень. Аттестационная комиссия МОН отменила предварительное решение специального совета.
Об этом в своем Facebook написала нардеп от «Слуги народа» и глава подкомитета по высшему образованию комитета Верховной Рады по вопросам образования Юлия Гришина.
«Только что на заседании Аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению», — пояснила она.
Также Гришина отметила, что главу спецсовета, научного руководителя и оппонентов лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.
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