В Украине полностью вакцинированы уже 11 миллионов человек

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В Украине более 11 миллионов человек получили две дозы вакцины против коронавируса. Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 30 ноября.

За сутки 29 ноября прививки сделали 226 059 человек. Всего в стране полностью вакцинированы 11 122 635 человек (на 29 ноября полностью вакцинировано 35% взрослого населения).

Что касается количества больных коронавирусом, то за минувшие сутки болезнь диагностировали у 10 554 человек, госпитализировали 1 749 заболевших, умер 561 пациент. Всего с начала пандемии и по состоянию на 30 ноября коронавирусом в Украине переболел 3 438 381 человек, умерли от него 85 975.