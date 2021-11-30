В Украине полностью вакцинированы уже 11 миллионов человек
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Украине более 11 миллионов человек получили две дозы вакцины против коронавируса. Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 30 ноября.
За сутки 29 ноября прививки сделали 226 059 человек. Всего в стране полностью вакцинированы 11 122 635 человек (на 29 ноября полностью вакцинировано 35% взрослого населения).
Что касается количества больных коронавирусом, то за минувшие сутки болезнь диагностировали у 10 554 человек, госпитализировали 1 749 заболевших, умер 561 пациент. Всего с начала пандемии и по состоянию на 30 ноября коронавирусом в Украине переболел 3 438 381 человек, умерли от него 85 975.
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине стабилизируются все показатели — регионы будут постепенно выходить из «красных» зон. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.
- 24 ноября Кабинет министров ввел новые ограничения в карантинных зонах. Теперь в «желтой» зоне все посетители и персонал общественных заведений должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой или иметь сертификат о выздоровлении или отрицательном тесте.