На Донбассе воин ВСУ получил ранения — боевики шесть раз открывали огонь

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Sasha Maksymenko / Flickr

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и госпитализировали, состояние здоровья бойца — удовлетворительное.

С утра оккупанты шесть раз нарушали «тишину», используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр ООС.

Боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов в районе Светлодарска и Старогнатовки, а недалеко от Новоалександровки стреляли из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, в сторону Станицы Луганской российские наемники открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, а в направлении населенного пункта Старый Айдар — из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского наемники применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.