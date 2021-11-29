На Донбассе воин ВСУ получил ранения — боевики шесть раз открывали огонь
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- София Телишевская
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Sasha Maksymenko / Flickr
На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и госпитализировали, состояние здоровья бойца — удовлетворительное.
С утра оккупанты шесть раз нарушали «тишину», используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр ООС.
Боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов в районе Светлодарска и Старогнатовки, а недалеко от Новоалександровки стреляли из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, в сторону Станицы Луганской российские наемники открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, а в направлении населенного пункта Старый Айдар — из минометов калибра 120 мм.
Вблизи Новолуганского наемники применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
- За последние две недели боевики второй раз обстреляли поселок Невельское в Донецкой области, повредив семь жилых домов (при первом обстреле пострадали девять домов), обстреляли дома мирных жителей в Катериновке и Новозвановке, а также «накрыли» из минометов украинских пограничников возле пункта пропуска «Марьинка».