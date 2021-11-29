Pfizer начала обновлять свою вакцину для противодействия новому штамму «Омикрон». Обещают сделать это за 100 дней
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Компании Pfizer и BioNTech пообещали за 100 дней обновить свою вакцину от коронавируса в связи с распространением нового штамма «Омикрон». В ближайшее время они получат данные тестов.
Об этом пишет Business Insider.
«Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно начали изучать штамм «Омикрон», а также разрабатывать адаптированную вакцину в рамках нашей стандартной процедуры для новых вариантов», — заявил представитель BioNTech.
Через две недели компании получат результаты тестов, которые покажут, нужно ли создавать новую вакцину или достаточно будет адаптировать старую.
«Эти данные дадут больше информации о том, может ли B.1.1.529 быть штаммом, который потребует откорректировать нашу вакцину, если этот вариант распространится по всему миру», — подчеркнули там.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и зафиксировали очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может оказаться опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.