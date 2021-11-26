Молдова оплатила «Газпрому» долг за газ
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images
Молдова перечислила российскому «Газпрому» деньги за потребленный газ.
Об этом сообщили в пресс-службе «Молдовагаз».
Как говорится, речь идет о газе, потребленном в октябре и первой половине ноября 2021 года.
Ранее в Молдове объяснили, что задолжали примерно $75 млн из-за дефицита платежного баланса.
- 22 октября парламент Молдовы на месяц ввел чрезвычайное положение из-за газового кризиса. Совет нацбезопасности и обороны Украины решил помочь Молдове и предоставить ей безвозмездно 15 миллионов кубометров газа. Страна должна вернуть этот объем к концу зимы.
- Из-за кризиса Молдове впервые за 30 лет пришлось приобрести газ не у России.
- 27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на встрече с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей в Брюсселе заверила, что ЕК выделит стране €60 миллионов на преодоление газового кризиса.
- 29 октября Молдова договорилась с российским «Газпромом» о продлении предварительного контракта еще на пять лет. Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину рассказал, что Молдова закупит у России газ по цене $450 за тысячу кубометров в ноябре, затем цена может снизиться, если упадет стоимость топлива на рынке.
- 22 ноября «Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в Молдову через 48 часов из-за задержки в оплате за топливо.