Молдова оплатила «Газпрому» долг за газ

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Молдова перечислила российскому «Газпрому» деньги за потребленный газ.

Об этом сообщили в пресс-службе «Молдовагаз».

Как говорится, речь идет о газе, потребленном в октябре и первой половине ноября 2021 года.

Ранее в Молдове объяснили, что задолжали примерно $75 млн из-за дефицита платежного баланса.