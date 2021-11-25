Сенаторы США предлагают увеличить военную помощь Украине на $50 млн
- Автор:
- Костя Андрейковец
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USTRANSCOM / Twitter
Сенаторы США Роб Портман и Джин Шахин предложили поправку в военный бюджет на 2022 год, которая увеличивает помощь Украине.
Об этом пишет Politico.
Поправка предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение с $300 миллионов до $350 миллионов. Из них $125 млн (против $75 млн ранее запланированных) предлагают потратить на летальное оружие для Украины.
«Я призываю оказать помощь в виде противовоздушных и противоброневых средств, которые будут жизненно важными для сдерживания российской угрозы. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину», — сказал Портман.
- В этом году Украина получила от США военную помощь в виде боеприпасов, вооружения и медоборудования. Последняя поставка была 15 ноября — 80 тонн боеприпасов.
- По данным CNN, США думают над отправкой в Украину дополнительного вооружения и советников на фоне возможного вторжения армии России. В Кремле говорят, что это приведет к обострению ситуации.