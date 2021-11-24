В Украине 595 новых смертей от коронавируса. Вакцинировали почти 300 тысяч украинцев
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за прошедшие сутки (23 ноября) зафиксировали 14 325 новых больных COVID-19, из которых 1 183 ребенка и 287 медработников.
Как сообщает Министерство здравоохранения, за минувшие сутки госпитализировали 4 077 человек, а выздоровели 29 044 пациента. Умерли 595 украинцев.
Всего за время пандемии выявили 3 367 461 заболевание коронавирусом и зафиксировали 82 913 смертей от него.
Вакцинировали за прошлые сутки 286 121 человек. Первую дозу получили 86 299 человек, а вторую — 199 822. Полностью вакцинировано в стране 10 225 182 украинца (22,8% от всего населения).
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине прошел пик заболеваемости COVID-19 и все показатели стабилизируются — регионы постепенно будут выходить из «красных» зон. Ведомство подготовит изменения к адаптивному карантину, в частности для «желтой» зоны.
- Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.
- 23 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина подписала контракт на ежегодные поставки вакцины Pfizer. Речь идет о 25 миллионах доз.