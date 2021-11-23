Правительство Молдовы выплатит «Газпрому» более $80 миллионов долга
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Светлицкий Сергей / УНИАН
Правительство Молдовы направит $80 миллионов на выплату долгов за газ российскому «Газпрому». Там угрожали отключить газ через двое суток.
Об этом сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну.
Он пояснил, что страна выделит эти средства на срочное погашение долгов «Молдовагаз» перед «Газпромом». Их возьмут из денег, которые планировали потратить на увеличение уставного капитала Energocom — новой государственной энергетической компании Молдовы.
Долги будут погашены для того, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа в Молдову.
- 22 октября парламент Молдовы на месяц ввел чрезвычайное положение из-за газового кризиса. Совет нацбезопасности и обороны Украины решил помочь Молдове и предоставить ей безвозмездно 15 миллионов кубометров газа. Страна должна вернуть этот объем к концу зимы.
- Из-за кризиса Молдове впервые за 30 лет пришлось приобрести газ не у России.
- 27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей в Брюсселе заверила, что ЕК выделит стране €60 миллионов на преодоление газового кризиса.
- 29 октября Молдова договорилась с российским «Газпромом» о продлении предварительного контракта еще на пять лет. Министр инфраструктуры Молдовы и вицепремьер Андрей Спыну рассказал, что Молдова закупит у России газ по цене $450 за тысячу кубометров в ноябре, затем цена может снизиться, если упадет стоимость топлива на рынке.