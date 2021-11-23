Правительство Молдовы выплатит «Газпрому» более $80 миллионов долга

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Светлицкий Сергей / УНИАН

Правительство Молдовы направит $80 миллионов на выплату долгов за газ российскому «Газпрому». Там угрожали отключить газ через двое суток.

Об этом сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну.

Он пояснил, что страна выделит эти средства на срочное погашение долгов «Молдовагаз» перед «Газпромом». Их возьмут из денег, которые планировали потратить на увеличение уставного капитала Energocom — новой государственной энергетической компании Молдовы.

Долги будут погашены для того, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа в Молдову.