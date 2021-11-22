«Газпром» пригрозил Молдове остановить газоснабжение через двое суток

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Российская компания «Газпром» пригрозила прекратить поставки газа в Молдову через 48 часов из-за задержки в оплате за топливо.

Об этом заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, сообщает Интерфакс.

«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. В этой связи сегодня «Газпром» в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — сказал он.

По словам Куприянова, Молдова не выполняет взятые на себя обязательства.

«Имея в виду сложную, очень сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении «Газпрома», а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, «Газпромом» было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдова вовремя производит 100% текущих платежей за газ», — напомнил представитель российского газопоставщика.

Впоследствии в «Молдовагаз» подтвердили получение уведомления от «Газпрома» о необходимости оплаты поставок газа за октябрь и ноябрь в течение 48 часов, а также объяснили, что не выполнили обязательства из-за дефицита платежного баланса.

«Сейчас идет работа по урегулированию этой ситуации. В то же время, выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки этот вопрос будет решен», — добавили в «Молдовагаз».