Во Львове будут вакцинировать от коронавируса бездомных
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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International Monetary Fund / Flickr
Во Львове в пятницу, 26 ноября, мэрия организует пункт вакцинации от коронавируса для бездомных. Об этом Львовский городской совет сообщил в понедельник, 22 ноября.
Прививку 26 ноября можно будет сделать с 11:00 до 18:00. Пункт будет размещен в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан, на улице Кирилловской, 3а.
Информацию об этом пункте будут раздавать волонтеры общественных организаций в тех местах, где традиционно кормят своих подопечных.
Перед этим министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прошел пик заболеваемости коронавирусом. Все показатели стабилизируются, и регионы начнут постепенно выходить из красных зон.
- В Закарпатской области заявили, что впервые в Украине вводят анонимную вакцинацию для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках, но изменили свое решение и хотят сделать вакцинацию. Однако глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что «анонимная» вакцинация незаконна, поскольку все данные о вакцинированных вносят в базу.