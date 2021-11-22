Уволенная редакция Kyiv Post запустила новое медиа — The Kyiv Independent
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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The Kyiv Independent / Facebook
Уволенная команда англоязычного издания Kyiv Post запускает новый медийный проект, который называется The Kyiv Independent. Об этом журналисты сообщили в понедельник, 22 ноября.
«В этот новый проект мы берем с собой лучшее из наследия Kyiv Post. Мы обещаем быть честным и независимым голосом Украины в мире. Но сделать это мы сможем только вместе с вами. За нами не стоят состоятельные владельцы или олигархи. Мы будем рассчитывать прежде всего на взносы наших читателей и доноров, а впоследствии — на коммерческую деятельность», — отметили журналисты.
До этого сообщалось, что проект возглавит бывшая заместительница главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко, а за бизнес-аспекты нового проекта будет отвечать медиаконсалтинговая компания Jnomics Media.
- 8 ноября 2021 года издание Kyiv Post объявило о «временном закрытии». Журналистов эта новость застала врасплох. По их словам, владелец издания одесский бизнесмен Аднан Киван пытался вмешиваться в редполитику, хотел запустить ТВ-канал и увеличить редакцию. Позже журналисты издания выступили с официальным заявлением и отметили, что таким образом владелец пытается избавиться от неудобных журналистов. Также коллектив издания предложил Кивану продать им издание или передать торговую марку Kyiv Post, на что тот ответил отказом. Главный редактор Брайан Боннер уйдет с должности после завершения всех процедур, связанных с закрытием издания.
- Иностранные послы осудили закрытие издания Kyiv Post. Они отметили, что Украина может утратить его «с последствиями».
- Kyiv Post — старейшая англоязычная еженедельная газета в Украине. Ее в октябре 1995 года основал медиамагнат Джед Санден. Еженедельный тираж издания составлял около 7 тысяч экземпляров.