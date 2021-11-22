Австралия подписала оборонное соглашение AUKUS об атомных подлодках, из-за которого был скандал с Францией
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В понедельник, 22 ноября, глава Минобороны Австралии Питер Даттон подписал с американскими и британскими дипломатами соглашение об официальном старте программы оснащения атомными подводными лодками в рамках нового оборонного блока AUKUS, который спровоцировал конфликт с Францией.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Церемония подписания договора прошла в Канберре — столице Австралии.
Благодаря AUKUS Австралия получит восемь современных атомных подводных лодок, способных выполнять дальние миссии. Стране это позволит противодействовать напряженности в Тихоокеанском регионе, где нарастает китайско-американское соперничество на фоне планов Китая захватить Тайвань.
В рамках блока Австралия, США и Великобритания будут делиться данными киберразведки, техническими наработками и технологиями искусственного интеллекта. США же второй раз в своей истории поделятся со своим союзником секретной технологией создания атомных подлодок. Первый раз это было в 1958 году — атомную технологию получила Великобритания.
- 15 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о новом трехстороннем оборонном партнерстве AUKUS. Его цель — противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках партнерства Австралия отказалась от контракта с Францией на $66 миллиардов на разработку 12 современных ударных подводных лодок с традиционными двигателями. Вместо этого Австралия впервые построит атомные подводные лодки с использованием технологий, которые предоставили США.
- Китай назвал это соглашение «идеологическими предрассудками», а Франция решила отозвать послов из США и Австралии.
- Позже стало известно, что детали сделки AUKUS между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией согласовали без ведома президента Франции Эмманюэля Макрона на саммите G7 в июне 2021 года.
- 1 октября ЕС приостановил заключение торгового соглашения с Австралией на фоне создания AUKUS. Глава Еврокомиссии назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми, а Париж отозвал из США и Австралии своих послов. Вернулись послы после консультаций.