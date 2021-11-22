Австралия подписала оборонное соглашение AUKUS об атомных подлодках, из-за которого был скандал с Францией

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В понедельник, 22 ноября, глава Минобороны Австралии Питер Даттон подписал с американскими и британскими дипломатами соглашение об официальном старте программы оснащения атомными подводными лодками в рамках нового оборонного блока AUKUS, который спровоцировал конфликт с Францией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Церемония подписания договора прошла в Канберре — столице Австралии.

Благодаря AUKUS Австралия получит восемь современных атомных подводных лодок, способных выполнять дальние миссии. Стране это позволит противодействовать напряженности в Тихоокеанском регионе, где нарастает китайско-американское соперничество на фоне планов Китая захватить Тайвань.

В рамках блока Австралия, США и Великобритания будут делиться данными киберразведки, техническими наработками и технологиями искусственного интеллекта. США же второй раз в своей истории поделятся со своим союзником секретной технологией создания атомных подлодок. Первый раз это было в 1958 году — атомную технологию получила Великобритания.