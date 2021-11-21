Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

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Pixabay / Alberto Sanchez

Министерство энергетики Беларуси с 21 ноября возобновило поставки электроэнергии в Украину.

Об этом говорится в данных на сайте «Укрэнерго» и в сообщении Минэнерго Беларуси.

По данным «Укрэнерго», сейчас Украина импортирует из Беларуси 415 мВТ⋅час. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом между странами.