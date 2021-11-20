Новости

«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на рейсы по новому графику. Один из них стал самым длинным маршрутом страны

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Videvo

«Укрзалізниця» объявила о начале продаж билетов на все поезда по новому графику движения, который начнет действовать с 12 декабря. В общей сложности запустят 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Благодаря новому графику будут созданы 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях», — рассказали в «Укрзалізниці».

В частности, появилось 7 рейсов на лыжный курорт Буковель. Один из новых поездов — № 5/6, соединяющий Мариуполь и Рахов, стал самым длинным рейсом страны. Поезд будет преодолевать на своем пути 1 806 километров, давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.

Кроме того, УЗ значительно ускорила следующие поезда:

Напомним, ранее «Укрзалізниця» возобновила курсирование поезда Киев — Варшава, запустила поезд в Перемышль. Также возобновлено движение поездов в Австрию, Молдову и Словакию и курсирование поезда из Мукачево в Будапешт.