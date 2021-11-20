«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на рейсы по новому графику. Один из них стал самым длинным маршрутом страны

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«Укрзалізниця» объявила о начале продаж билетов на все поезда по новому графику движения, который начнет действовать с 12 декабря. В общей сложности запустят 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Благодаря новому графику будут созданы 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях», — рассказали в «Укрзалізниці».

В частности, появилось 7 рейсов на лыжный курорт Буковель. Один из новых поездов — № 5/6, соединяющий Мариуполь и Рахов, стал самым длинным рейсом страны. Поезд будет преодолевать на своем пути 1 806 километров, давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.

Кроме того, УЗ значительно ускорила следующие поезда:

№ 13/14 Киев — Солотвин (из Киева будет быстрее на 3:16 часа и на 2:20 обратно);

№ 77/78 Харьков — Мариуполь (из Харькова будет быстрее на 2:05 и на 3:29 обратно);

№ 84/83 Киев — Мариуполь (из Киева будет быстрее на 2:13 и на 1:24 обратно);

№ 108/107 Одесса — Ужгород (из Одессы будет быстрее на 1:15 и на 1:29 обратно);

№ 145/146 Киев — Измаил (из Киева будет быстрее на 49 минут и 1:02 часа обратно).

Напомним, ранее «Укрзалізниця» возобновила курсирование поезда Киев — Варшава, запустила поезд в Перемышль. Также возобновлено движение поездов в Австрию, Молдову и Словакию и курсирование поезда из Мукачево в Будапешт.