Омбудсмен Грузии: У Михеила Саакашвили выявили поражение мозга, он может впасть в кому
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Сергей Александров / УНИАН
Грузинский омбудсмен Нино Ломджария сообщила, что у гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили выявили поражение мозга.
Об этом Ломджария сообщила в Facebook 19 ноября.
По ее словам, у Саакашвили развились судороги, спровоцированные энцефалопатией Вернике — это серьезное заболевание мозга, которое вызвано длительным дефицитом тиамина (витамина В1). Болезнь может вызвать спутанность сознания, нарушение мышечной координации, проблемы со зрением. Подобное состояние часто сопровождается другой хронической патологией — синдромом Корсакова, для которого характерна потеря памяти. В этот период необходимо полное оценивание процессов в мозге, нужно провести исследование, в частности, МРТ.
В связи с «критической ситуацией и ожидаемыми осложнениями» омбудсмен Нино Ломджария снова призывает министра юстиции и Специальную пенитенциарную службу немедленно перевести Михеила Саакашвили в соответствующую многопрофильную больницу, ведь он может впасть в кому, у него может развиться эпилепсия, что может закончиться летально.
Саакашвили с 8 ноября находится в больнице при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это медзаведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому адвокаты политика и украинский омбудсман Людмила Денисова просят перевести его в частную больницу.
С середины ноября у Саакашвили начало ухудшаться здоровье: сначала он не мог сам встать с постели, потом у него была рвота кровью, а 18 ноября он потерял сознание на встрече с адвокатами и его перевели в реанимацию.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави 1 октября Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку он имеет украинское гражданство, но сам политик против этого.