Министр Ляшко заявил, что Украина прошла пик заболеваемости. Регионы постепенно начнут выходить из «красных» зон

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Ezra Acayan / Stringer

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прошел пик заболеваемости коронавирусом. Все показатели стабилизируются, и регионы начнут постепенно выходить из «красных» зон.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Впервые за последние 11 недель 2 недели мы видим снижение количества случаев, количества госпитализаций и количества летальных исходов. Это свидетельствует о том, что мы, как страна, уже прошли пик и прогнозируемо — у нас будет снижение. Но, принимая во внимание ситуацию в Европейском Союзе, в странах Европы, где пошел стремительный рост, есть большой риск, что может быть и повторная волна, которая сразу начнется», — отметил Ляшко.

По его словам, в Украине по крайней мере одной дозой вакцинировано 40% украинцев. Он подчеркнул, что бустерная доза станет доступна только тогда, когда по крайней мере одной дозой вакцинируются по меньшей мере 60% украинцев.

Также Ляшко подчеркнул, что в «красных» зонах заболеваемость падает, поэтому в ближайшее время они начнут оттуда выходить.

«В ближайшее время в «красных» зонах пока стабильно, у нас пошла тенденция на снижение заболеваемости, не думаю, что уже будут добавляться «красные» зоны. Но первой может выйти Луганская область, она достигла индикаторов, предполагающих выведение из «красного» уровня», — объяснил министр.