У Укрэксимбанка были «определенные предостережения» по выдаче кредита бизнесмену, который платит налоги в «ДНР»

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У департамента банковской безопасности и управления рисками Укрэксимбанка были предостережения о выдаче крупного валютного кредита на покупку ТРЦ Sky Mall (его получила фирма бизнесмена Сергея Брюховецкого, который платит налоги в «ДНР»).

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказал член Наблюдательного совета банка Юрий Терентьев, цитирует «Радио Свобода».

По словам Терентьева, первый вывод службы безопасности банка содержал «определенные оговорки».

«Предприятие «Славиан» [которое получило кредит на покупку Sky Mall] имеет небольшую кредитную историю, то есть, трудно оценить деловую репутацию этого предприятия... Вторым вопросом было то, что существовало уголовное дело и, соответственно, все обстоятельства, связанные с этим уголовным делом были указаны как риски. Управление рисков также ставило вопрос относительно того, достаточно ли мер принято, чтобы убедиться, что господин Брюховецкий является надлежащим бенефициарным владельцем», – сказал Терентьев.

При следующем рассмотрении на кредитном комитете в ходе коллегиального рассмотрения все эти вопросы были сняты».

«Если смотреть на отношения между банком и предприятием чисто формально, то они не нарушают ни какие-либо рисковые нормативы и не содержат никаких нарушений», – пояснил Терентьев.

7 октября «Схемы» обнародовали расследование о том, что в апреле 2021 года Укрэксимбанк принял решение выдать кредит на $60 миллионов двум компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан». Суть кредита — профинансировать покупку ТЦ Sky Mall. Однако оказалось, что Брюховецкий владеет компанией «Спец-Реммаш» в оккупированной Горловке, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт и платит налоги в «ДНР» — за 7 месяцев 2021 года минимум 3,5 миллиона рублей (примерно 1,4 миллиона гривен).