Саакашвили в тюрьме потерял сознание — его перевели в реанимацию

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Палинчак Михаил / УНИАН

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, голодающего в грузинской больнице, перевели в реанимацию. Он упал в обморок.

Об этом пишет «Грузия Онлайн».

Саакашвили потерял сознание на встрече с адвокатами, и его вывезли из комнаты на носилках.

«Это была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен», — отметили медики.

По данным врачей, сейчас состояние Саакашвили стабильное. Причины потери сознания станут ясны после результатов анализов.