Демарш с нарушением правил. Франция раскритиковала публикацию Россией переписки с Парижем и Берлином

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Anthony Choren / Unsplash

Министерство иностранных дел Франции возмущено публикацией Россией конфиденциальной переписки российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Франция расценивает действия российского МИДа как «демарш, который противоречит дипломатическим правилам и обычаям».

В МИД Франции отметили, что французская и немецкая сторона долгие месяцы работали над продолжением переговоров в «нормандском формате» и реализацией конкретной повестки, но РФ отказалась от встречи встрече.

«Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить дискуссии в утвержденных форматах и ​​согласованных принципах», — заявили в МИД.