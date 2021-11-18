Расследование «Схем»: Набсовет Укрэксимбанка проверяет выдачу кредита бизнесмену, который платит налоги в «ДНР»

Новости

Полищук Максим / УНИАН

Наблюдательный совет Укрэксимбанка заявил о проведении углубленной проверки кредитного соглашения на $60 миллионов под залог столичного ТРЦ Sky Mall. Согласно расследованию программы «Схемы», кредит получил бизнесмен, который платит или платил налоги боевикам «ДНР».

Об этом «Схемам» сообщила глава набсовета, передает «Радио Свобода».

Набсовет банка инициировал аудит кредитного соглашения с привлечением внутреннего комитета по рискам и независимых экспертов. Предварительные результаты о соблюдении требований законодательства и внутренних нормативных документов при выдаче кредита совет заслушает 18 ноября. После полного анализа обстоятельств выдачи кредита набсовет представит выводы.

Ранее в набсовете заявляли «Схемам», что предварительная проверка не выявила нарушений при выдаче кредита под залог ТРЦ.

Также из ответа на запрос «Схем» следует, что выдачу кредиту была одобрил Кредитный комитет Укрэксимбанка и согласовало правление банка, а набсовет не имел оснований вмешиваться в процесс.