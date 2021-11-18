Расследование «Схем»: Набсовет Укрэксимбанка проверяет выдачу кредита бизнесмену, который платит налоги в «ДНР»
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- Костя Андрейковец
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Полищук Максим / УНИАН
Наблюдательный совет Укрэксимбанка заявил о проведении углубленной проверки кредитного соглашения на $60 миллионов под залог столичного ТРЦ Sky Mall. Согласно расследованию программы «Схемы», кредит получил бизнесмен, который платит или платил налоги боевикам «ДНР».
Об этом «Схемам» сообщила глава набсовета, передает «Радио Свобода».
Набсовет банка инициировал аудит кредитного соглашения с привлечением внутреннего комитета по рискам и независимых экспертов. Предварительные результаты о соблюдении требований законодательства и внутренних нормативных документов при выдаче кредита совет заслушает 18 ноября. После полного анализа обстоятельств выдачи кредита набсовет представит выводы.
Ранее в набсовете заявляли «Схемам», что предварительная проверка не выявила нарушений при выдаче кредита под залог ТРЦ.
Также из ответа на запрос «Схем» следует, что выдачу кредиту была одобрил Кредитный комитет Укрэксимбанка и согласовало правление банка, а набсовет не имел оснований вмешиваться в процесс.
- 7 октября «Схемы» обнародовали расследование о том, что в апреле 2021 года Укрэксимбанк принял решение выдать кредит на $60 миллионов двум компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан». Суть кредита — профинансировать покупку ТЦ Sky Mall. Однако оказалось, что Брюховецкий владеет компанией «Спец-Реммаш» в оккупированной Горловке, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт и платит налоги в «ДНР» — за 7 месяцев 2021 года минимум 3,5 миллиона рублей (примерно 1,4 миллиона гривен). Брюховецкий был депутатом Горловского горсовета от Партии регионов, а сейчас является владельцем проблемного ТРЦ Sky Mall и тестем нардепа от ОПзЖ Федора Христенко.
- Собирая материалы для своего расследования, журналисты «Схем» брали интервью у главы правления банка Евгения Мецгера. После вопроса об этом кредите на журналистов напали, а записи с камер попытались удалить.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента. После этого Мецгер подал в отставку и попросил прощения у журналистов. 11 октября Голосеевский районный суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов, охранника отпустили под личное обязательство.