Александр Петраков официально назначен главным тренером сборной Украины по футболу
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Александр Петраков официально назначен главным тренером сборной Украины по футболу.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Петраков «лишился» приставки исполняющего обязанности на заседании исполнительного комитета УАФ и был утвержден на должность большинством голосов.
Контракт с Петраковым подписан до 30 декабря 2022 года — до завершения Чемпионата мира в Катаре, с возможностью продления до 30 июля 2024 года (на отбор и финальную часть Евро-2024).
- 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил об окончании срока контракта с национальной командой. На следующий день Украинская ассоциация футбола подтвердила уход Шевченко и его тренерский штаб не захотели продлевать контракт до конца 2022 года. Временным главным тренером сборной назначили Александра Петракова.
- Уже 7 ноября Шевченко официально возглавил ФК «Дженоа».
- 16 ноября подчиненные Александра Петракова обыграли Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.